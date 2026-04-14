توحيد مالي
يمثل إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد الإنفاق العام بين الشرق والغرب نقطة تحول في مسار إدارة الدولة المالية، بعد سنوات من الانقسام الذي عمّق الأزمات الاقتصادية، وأضعف قدرة المؤسسات على التخطيط الموحد. وقد جاء هذا التطور، وفق تصريحات رسمية، نتيجة وساطة أمريكية مباشرة وتنسيق مع البعثة الأممية.
دور واشنطن
تسعى المبادرة الأمريكية إلى بناء مسار متدرج يبدأ بتوحيد المالية العامة، ويمتد إلى دمج المؤسسات العسكرية، بالتوازي مع ترتيبات أمنية تدعمها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم». ويبرز في هذا السياق تمرين «فلينتلوك» المرتقب في سرت كإشارة إلى محاولة اختبار قابلية الدمج بين القوات شرقاً وغرباً، في خطوة تُقرأ كتمهيد لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على أسس موحدة.
تباين شرقي
في المقابل، بدأت تبرز مؤشرات تباين داخل المعسكر الشرقي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث أظهرت المواقف العلنية تمايزاً بين نجلَيه، نائب القائد العام صدام حفتر، ورئيس الأركان خالد حفتر، بشأن مستوى الانفتاح على المبادرة الأمريكية. فبينما أبدى صدام مرونة نسبية تجاه المسار الدولي، اتخذ خالد موقفاً أكثر تحفظاً، رافضاً أي ترتيبات تُصاغ خارج الأطر المحلية، ما يعكس تبايناً في قراءة مستقبل النفوذ داخل المعسكر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة واشنطن تفتح اختبار التوازنات الليبية الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.