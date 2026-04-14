واشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على إيران.. وطهران تسخر!

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن حصار حركة الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية سيبدأ، اليوم الإثنين، 13 أبريل 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش).

وفي منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أوضحت القيادة أن الحصار سيُطبَّق "بشكل محايد على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".

كما أكدت أنها لن تعيق حركة السفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية اعتبارا من اليوم الاثنين 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (الثانية مساء بتوقيت غرينيتش)، مختتما منشوره بالقول "شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

ووفق وسائل إعلام، فإن فشل التوصل إلى حل لإعادة فتح مضيق هرمز كان أحد أسباب انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت لاحق، قالت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن أي سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز ستُعتبر منتهِكة لوقف إطلاق النار وسيتم "التعامل معها بشدة".

طهران تسخر

ومن جانبه، سخر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الذي قاد المفاوضات في إسلام آباد، من دونالد ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس في سياق الحديث عن خطط الولايات المتحدة لفرض حصار على مضيق هرمز.

وجاء في منشوره: "استمتعوا بأرقام الضخ الحالية. مع ما تسمونه ’ الحصار‘، ستشتاقون قريباً لأسعار الجازولين بين 4 و5 دولارات".

وفي تصريح سابق نقلته وسائل إعلام إيرانية، قال قاليباف إن إيران لن "ترضخ تحت التهديدات".

المصدر : وكالات