الاقتصاد

سعر البلاتين يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 14-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-14 06:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا مفر أمام سعر البلاتين من استئنافه للهجوم الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ استقراره منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 2080.00$.

 

نكرر التنويه إلى أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي خلال التداولات الحالية فوق مستوى 2075.00$ ليفتح ذلك الباب أمامه للبدء باستهداف محطات جديدة باندفاعه أولا نحو 2130.00$ ومن ثم ليهاجم الحاجز التالي المستقر قرب 2205.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2040.00$ و 2130.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

