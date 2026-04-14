سعر البلاتين يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 14-4-2026

لا مفر أمام سعر البلاتين من استئنافه للهجوم الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ استقراره منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 2080.00$.

نكرر التنويه إلى أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي خلال التداولات الحالية فوق مستوى 2075.00$ ليفتح ذلك الباب أمامه للبدء باستهداف محطات جديدة باندفاعه أولا نحو 2130.00$ ومن ثم ليهاجم الحاجز التالي المستقر قرب 2205.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2040.00$ و 2130.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم