تكنولوجيا: تسريب يكشف هاتف Nokia Mission-Safe Phone 2 بتصميم مُحدّث ودعم pogo pins وتقنية ليزر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر نوكيا في تقديم هواتف موجهة للقطاع الصناعي إلى جانب الهواتف الاستهلاكية التي تُطرح تحت إشراف HMD Global، مثل Nokia 105 4G.

وفي هذا السياق، تعمل الشركة على هاتف جديد مخصص للأعمال يحمل اسم Nokia Mission-Safe Phone 2، والذي يركز على المتانة والوظائف غير التقليدية.

وقد كشف المسرّب المعروف @smashx_60 عن أول صورة للهاتف إلى جانب مجموعة من التفاصيل المتعلقة بمواصفاته. ووفقًا لهذه المعلومات، يحصل الهاتف على تحديث ملحوظ في التصميم الأمامي، حيث تأتي الشاشة بحواف أنحف مقارنة بالجيل السابق، مع نقل الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل إلى ثقب داخل الشاشة بدلًا من النتوء التقليدي.

كما تكبر الشاشة من 6.32 بوصة إلى 6.58 بوصة، مع دقة +1080p ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ما يوفر تجربة عرض أكثر سلاسة. وعلى مستوى الحماية، يأتي الهاتف بشهادة IP68 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى معيار MIL-STD-810H الذي يضمن مقاومة درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة والاهتزازات. كما تحمي طبقة Gorilla Glass Victus 2 الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويضم الجزء الخلفي من الهاتف دبابيس pogo pins، والتي تتيح استخدام قواعد شحن وإكسسوارات إضافية بسهولة. أما وحدة الكاميرات على شكل كبسولة، فتضم مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر ليزر يُستخدم كـ ToF لتحسين التركيز التلقائي.

ويعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Dragonwing Q-6690، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. كما تشير التسريبات إلى أن Nokia ستوفر ثلاث تحديثات رئيسية لنظام Android، مع دعم أمني يمتد لسبع سنوات.

ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميًا عن Nokia Mission-Safe Phone 2 خلال فعاليات مؤتمر Mobile World Congress 2027.

