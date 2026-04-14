خطر عظيم يهدد يامال أمام أتلتيكو مدريد

تتجه الأنظار للمواجهة المرتقبة التي تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحمل في طياته ضغوطًا متزايدة على الفريق الكتالوني، سواء من الناحية الفنية أو التأديبية.

ويبرز اسم لامين يامال كأحد أبرز اللاعبين المهددين بالغياب عن ذهاب نصف النهائي، حال تأهل برشلونة، بعدما تلقى إنذارين في مشوار البطولة حتى الآن، ما يجعله على بُعد بطاقة صفراء واحدة فقط من الإيقاف.

وتتضاعف أهمية هذا المعطى بالنظر للدور المحوري الذي يلعبه الجناح الإسباني في تشكيلة المدرب هانزي فليك، حيث يُعد أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية، خاصة في ظل قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

ولا يقتصر التهديد على يامال فقط، إذ تضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في صفوف برشلونة كلًا من كاسادو، وجواو كانسيلو، فيرمين لوبيز، وجيرارد مارتين، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي لإدارة المباراة بحذر تكتيكي وتوازن انضباطي.

في المقابل، يخوض لامين يامال المواجهة بطموحات كبيرة، واضعًا نصب عينيه قيادة فريقه نحو المربع الذهبي، في مهمة خاصة يسعى من خلالها لتأكيد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

ويستمد اللاعب الشاب إلهامه من مثله الأعلى، أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، في دلالة على عقلية تنافسية عالية ورغبة مستمرة في التألق على أكبر المسارح.

