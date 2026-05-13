موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2026

تتجه بوصلة كرة القدم العالمية نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث يفتح ملعب “بارك دي برانس” أبوابه لاستضافة فصل جديد من فصول الإثارة الأوروبية. صدام الجبابرة الذي يجمع باريس سان جيرمان بضيفه الثقيل بايرن ميونخ، ليس مجرد مباراة في نصف النهائي، بل هو صراع على الهيمنة بين مدرسة باريس الطامحة للقبها الأول، وعراقة الماكينات الألمانية التي لا تشبع من منصات التتويج.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

ينتظر عشاق الكرة العربية هذه الملحمة الكروية مساء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تملك شبكة beIN SPORTS القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف تُنقل المباراة عبر قناتها الصوتية الأولى بتغطية خاصة تبدأ قبل انطلاق اللقاء بساعة كاملة.

موقف الفريقين والغيابات المؤثرة

يدخل النادي الباريسي اللقاء مدعوماً بعودة نجمه البرتغالي فيتينيا الذي تعافى من إصابة الكعب، في حين يغيب كوينتين ديانتو رسمياً بسبب مشاكل في العضلة الخلفية.

على الجانب الآخر، يواجه فينسنت كومباني معضلة دفاعية في بايرن ميونخ بغياب الشابين توم بيشوف ولينارت كارل، فيما تأكدت الصدمة الكبرى بغياب سيرجي غنابري عن الملاعب لفترة طويلة ستحرمه من المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة.

صراع الهدافين والأرقام الهجومية

تعد هذه الموقعة بوجبة تهديفية دسمة، فكلا الفريقين يتصدران قائمة الأقوى هجوماً في المسابقة بـ 38 هدفاً. ومع غياب مبابي عن المنافسة بعد خروج مدريد، أصبح الطريق ممهداً أمام القناص الإنجليزي هاري كين للانفراد بصدارة الهدافين وقيادة البافاري نحو النهائي.

تاريخ مواجهات باريس وبايرن