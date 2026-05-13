تكنولوجيا: هايسنس تطلق رسميا جهاز العرض الليزري الجديد XR10 بسطوع فائق وتقنية تبريد سائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هايسنس رسميا جهاز العرض الذكي الجديد XR10 المجهز بتقنية الليزر الثلاثي ودقة 4K داخل كافة الأسواق العالمية ليمثل إضافة قوية ومميزة جدا لجميع أجهزة المسرح المنزلي المتقدمة وكان هذا الطراز الرائع قد تم الإعلان عنه نهاية عام 2025 وأصبح متاحا للطلب المسبق داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس من عام 2026 ليقدم تجربة سينمائية استثنائية ومذهلة تعتمد على نظام تبريد سائل متطور جدا لضمان أداء مستقر وموثوق طوال فترات التشغيل الطويلة ويأتي هذا الإطلاق العالمي لتلبية كافة تطلعات عشاق الترفيه المنزلي الباحثين عن جودة صورة خيالية وتقنيات عرض حديثة ومبتكرة

ويتميز جهاز XR10 بقدرته المذهلة على عرض صور ضخمة يصل مقاسها حتى 300 بوصة بدقة تبلغ 3840 x 2160 بكسل مع نسبة إسقاط تتراوح بين 0.84 – 2.0 إلى 1 ويعتمد هذا الطراز على مصدر إضاءة ليزر ثلاثي الألوان يوفر سطوعا فائقا يصل حتى 6000 لومن ليضمن رؤية واضحة حتى داخل الغرف المضاءة وتصل تغطية التدرج اللوني لنسبة 118% من معيار BT2020 لتقديم ألوان نابضة بالحياة مع نسبة تباين ديناميكي تبلغ 60000 إلى 1 ودعم تقنيات متطورة مثل HDR10+ ودولبي فيجن وكل ذلك يتطلب معالجة سريعة تعتمد على سعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية لضمان عمل واجهة المستخدم بسلاسة تامة

ويدعم هذا الجهاز المبتكر عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد ويضم نظاما صوتيا مدمجا بقناتين فاصلة 1 تم ضبطه بواسطة شركة ديفيالت ليتوافق مع تقنية دولبي ديجيتال ويمنح المستخدمين صوتا نقيا ومحيطيا ويمكن للمستخدمين الوصول إلى مختلف منصات البث المباشر عبر واجهة نظام تشغيل فيدا التي تعمل بكفاءة عالية ويتوفر هذا الجهاز حاليا داخل المتاجر الأمريكية بسعر يبلغ 5999 دولارا بخصم قدره 1000 دولار عن سعره الأصلي البالغ 6999 دولارا بينما يتوفر داخل الأسواق الأوروبية بأسعار تبلغ 5999 جنيها إسترلينيا داخل بريطانيا و 4999 يورو ضمن دول الاتحاد الأوروبي ليوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الأسواق العالمية