تكنولوجيا: هونر تكشف عن جهازها اللوحي الجديد Pad 20 بشاشة ضخمة ومعالج متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هونر رسميا عن جهازها اللوحي الجديد Pad 20 الذي يعمل بنظام أندرويد ليكون أحدث إصداراتها ضمن الفئة المتوسطة حيث يأتي هذا الجهاز بتصميم عصري يضم وحدة كاميرا دائرية ويتوفر بثلاثة ألوان جذابة تشمل الوردي والأخضر والرمادي ويتميز الجهاز بشاشة ضخمة من نوع IPS LCD يبلغ مقاسها 12.1 بوصة وتوفر دقة عرض رائعة تصل إلى 3K مع نسبة أبعاد تبلغ 16 x 10 لتجربة مشاهدة ممتعة ورغم عدم تأكيد موعد الإطلاق الرسمي يشير ظهوره داخل الصين وبنجلاديش لاقتراب طرحه بالأسواق العالمية

ويعتمد هذا الجهاز اللوحي الجديد بأدائه على معالج سنابدراجون 7 من الجيل الثالث وهو معالج ثماني النواة مخصص للفئة المتوسطة ومبني بدقة تصنيع تبلغ 4 نانومتر ليقدم أداء قويا ومستقرا ويقترن هذا المعالج مع سعة تصل إلى 8 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية حديثة لضمان تعدد مهام سلس وسريع إلى جانب مساحة تخزين داخلية واسعة تبلغ 256 جيجابايت لتخزين كافة الملفات والتطبيقات بسلاسة تامة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن جهاز عملي يوازن بين قوة المعالجة والكفاءة لتشغيل مختلف البرامج والألعاب اليومية الثقيلة دون مواجهة أي تقطيع

ولضمان استمرارية العمل لفترات طويلة تم تزويد الجهاز ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 10100 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط وعلى صعيد التصوير يضم التابلت كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتلبية احتياجات مكالمات الفيديو وسيعمل الجهاز بواجهة مستخدم Magic OS 10.0 مباشرة من العلبة ويتميز بنظام صوتي متطور يتكون من 6 مكبرات صوت لتقديم تجربة غامرة بنسبة 100% وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يشارك بعض المواصفات التقنية مع الجيل السابق Pad 10 مما يؤكد التزام الشركة بتقديم ترقيات مدروسة