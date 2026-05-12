تكنولوجيا: LG تطلق شاشة محدثة بحجم 45 بوصة ودقة 5K2K بمعدل تحديث مزدوج يبلغ 330 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG رسميا شاشتها الجديدة UltraGear Evo 45GX950B-B داخل الأسواق الأمريكية لتكون نسخة مطورة من الإصدار السابق 45GX950A حيث تقدم هذه الشاشة المذهلة بحجم 45 بوصة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة مع الاحتفاظ بنفس اللوحة والمواصفات الأساسية وتتوفر هذه الشاشة حاليا للشراء المباشر بسعر يبلغ 2000 دولارا وهو نفس سعر الطراز الأقدم لتمنح المشترين قيمة أفضل مقابل أموالهم ويأتي هذا الإطلاق بعد وقت قصير من طرح الشاشة للطلب المسبق داخل اليابان لتواصل الشركة تعزيز حضورها ضمن سوق الشاشات المتطورة المخصصة للألعاب

تعتمد شاشة ألترا جير إيفو الجديدة على الجيل الثالث من لوحات العرض المتقدمة بدقة أصلية تبلغ 5120 x 2160 بكسل وانحناء يبلغ 800R مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز وبفضل دعم وضع التشغيل المزدوج يمكن للاعبين التبديل إلى معدل تحديث أسرع يبلغ 330 هرتز بدقة 5120 x 1080 بكسل للحصول على استجابة فائقة السرعة وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1300 شمعة مع تغطية لونية مذهلة بنسبة 98.5% من نطاق الألوان الواسع لتوفير صور تنبض بالحياة وتباين مثالي يضمن تجربة بصرية لا مثيل لها تلبي تطلعات المحترفين واللاعبين

وتكمن الإضافة الرئيسية بهذا الطراز مقارنة بسلفه ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة حيث يمكن للشاشة ترقية المحتوى منخفض الدقة ليقترب من وضوح 5K2K مع تحسين إعدادات الصورة والصوت تلقائيا بناء على المحتوى المعروض وتحتفظ الشاشة بنفس خيارات الاتصال المتنوعة التي تشمل منافذ HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1 ومنفذ USB-C بقدرة 90 واط لضمان توصيل سلس ومستقر مع مختلف الأجهزة