تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث iOS 26.5 لتضيف ميزتين جديدتين لهواتف آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل اليوم تحديثا مجانيا جديدا ومميزا يحمل اسم iOS 26.5 لمستخدمي هواتف آيفون والذي يتطلب مساحة تحميل تبلغ حوالي 4.2 جيجابايت ليقدم هذا التحديث المنتظر ميزتين رئيسيتين جديدتين تهدفان لتحسين تجربة الاستخدام بشكل عام وتتمثل الميزة الأولى بتقديم خلفية ديناميكية جديدة ومشرقة للاحتفال بشهر الفخر خلال شهر يونيو بينما تتمثل الميزة الثانية والأهم بدعم معيار المراسلة الغنية الذي طال انتظاره طويلا مما يتيح أخيرا إمكانية إرسال رسائل مشفرة بشكل آمن وسريع إلى الأصدقاء الذين يستخدمون هواتف أندرويد دون الحاجة إلى اللجوء لاستخدام أي منصات وتطبيقات خارجية بديلة

ويسمح هذا المعيار الجديد بتبادل الرسائل النصية والوسائط المتعددة بشكل آمن بين أنظمة تشغيل أبل وأندرويد دون الحاجة لتطبيقات خارجية مثل واتساب بفضل تقنية التشفير المتقدمة من طرف إلى طرف وهذا يعني أن الرسائل تظل محمية بنسبة 100% ولا يمكن قراءتها حتى لو حاول أي مخترق اعتراضها أثناء انتقالها من المرسل إلى المستلم كما لا يمكن فك تشفيرها عبر خوادم الشركة ورغم هذه الأهمية لا يزال دعم هذا المعيار يمر بمرحلة تجريبية تفرض بعض القيود حيث يشترط أولا أن يستخدم المستلم أحدث إصدار من تطبيق رسائل جوجل الذي يدعم هذا النوع من التواصل السلس لضمان معالجة البيانات بسرعة دون استهلاك سعة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية

وبالإضافة إلى ذلك يقتصر توفر هذه الميزة حاليا على مجموعة مختارة من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة داخل الولايات المتحدة مثل AT&T و مترو وتي موبايل وفيرايزون وغيرها من الشبكات المعتمدة ولا يحتاج المستخدمون لتحميل أي تطبيقات إضافية لاستخدام هذه التقنية المتقدمة حيث تم دمجها مباشرة داخل تطبيق الرسائل الافتراضي الخاص بأجهزة أبل والذي يدعم بالفعل إرسال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة أما داخل دول الاتحاد الأوروبي يقدم التحديث أيضا خيارا جديدا لتوجيه الأنشطة الحية مباشرة نحو الملحقات المدعومة بينما لم توضح الشركة عبر ملاحظات الإصدار ما إذا كان التحديث سيتضمن الدعم الأفضل المنتظر للساعات الذكية التابعة لشركات تقنية أخرى