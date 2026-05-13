تكنولوجيا: لينوفو تكشف تفاصيل هاتف الألعاب الجديد Legion Y70 لعام 2026 قبل إطلاقه القريب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد لينوفو لإطلاق هاتف الألعاب الجديد Legion Y70 لعام 2026 ليكون أول هاتف يحمل علامة ليجيون التجارية منذ طراز عام 2022 حيث حددت الشركة يوم 19 مايو من عام 2026 موعدا رسميا للكشف عن هذا الجهاز داخل السوق الصينية مع احتمالية طرحه لاحقا ضمن الأسواق العالمية لمنافسة أجهزة قوية مثل RedMagic 11 Air وقبل أيام قليلة من الحدث كشفت ليجيون عن نظرة تفصيلية وموسعة على المواصفات الأساسية للهاتف المنتظر حيث يأتي بشاشة مميزة من نوع Q10 يبلغ مقاسها 6.82 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ودقة عرض تبلغ 2K وسطوع فائق يصل إلى 7000 شمعة وتقول لينوفو إن هذه الشاشة تستهلك طاقة أقل بنسبة 10% مقارنة بشاشات دقة 1.5K المماثلة مما يساهم بشكل كبير بإطالة عمر البطارية

ويعمل هذا الهاتف المخصص للألعاب بواسطة معالج سنابدراجون 8 من الجيل 5 الذي يقدم أداء مشابها لمعالجات النخبة من الجيل السابق ولضمان استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة تم تزويد المعالج بجل توصيل حراري بقدرة 10 واط وغرفة تبريد بخار ضخمة لتشتيت الحرارة بكفاءة ومن أبرز مميزات الهاتف احتوائه على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير وتعد بتوفير 19.3 ساعة من اللعب المتواصل أو 57.6 ساعة من الاستخدام العادي مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط وميزة الشحن الالتفافي وكل هذه المواصفات الجبارة تعتمد على سعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية فائقة السرعة من نوع LPDDR5X Ultra لضمان تشغيل أثقل الألعاب دون أي تباطؤ

و يضم الهاتف إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية يتميز بمستشعر رئيسي من نوع سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب مستشعر مبتكر 2 x 1 مضاد للتعرض المفرط والوميض بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ويتميز الهاتف أيضا بمساحة تخزين سريعة من نوع UFS 4.1 وتصنيفات حماية متعددة ضد الماء والغبار تشمل IP66+IP68+IP69 ورغم عدم وجود إعلان رسمي حول السعر النهائي حتى الآن تشير التوقعات إلى أن النسخة التي تأتي بسعة تبلغ 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت ستكلف حوالي 3999 يوانا صينيا وهو ما يعادل تقريبا 588 دولارا أمريكيا