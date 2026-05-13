ديربي الحسم.. موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض، مساء الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر المتصدر وجاره الهلال، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يطمح النصر لحسم اللقب رسمياً، بينما يقاتل الهلال للتمسك بآماله حتى الرمق الأخير.

يدخل “العالمي” اللقاء وهو متربع على عرش الصدارة برصيد 82 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال (الذي يملك مباراة مؤجلة). النصر يدرك أن الفوز في موقعة الثلاثاء يعني التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه، والأول منذ عام 2019، والأول في حقبة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

بالنسبة لـ “الدون”، الذي سجل هدفه رقم 100 بقميص النصر مؤخراً، تمثل هذه المباراة فرصة ذهبية لرفع أول درع دوري له في الملاعب السعودية، وضمّه إلى خزانة إنجازاته التاريخية مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

على الجانب الآخر، يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه مؤخراً بلقب كأس ملك السعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي. الهلال، الذي لم يتلقَّ أي خسارة هذا الموسم، يسعى لتقليص الفارق وإشعال المنافسة في الجولات الأخيرة، مستفيداً من عودة مدافعه الفرنسي تيو هرنانديز الذي تأكدت جاهزيته للمشاركة.

أرقام وحقائق:

التاريخ ينحاز للأزرق: التقى الفريقان في الدوري 35 مرة، فاز الهلال في 19 منها، مقابل 9 انتصارات للنصر و7 تعادلات.

سيناريوهات اللقب: فوز النصر يمنحه الدرع رسمياً، بينما التعادل أو فوز الهلال يؤجل الحسم مع بقاء الأفضلية الحسابية للنصر.

صراع العقول: يعول النصر على خبرة البرتغالي جورجي جيسوس، بينما يطمح إنزاغي لمواصلة نجاحاته المحلية مع الهلال.

بطاقة مباراة القمة: النصر × الهلال