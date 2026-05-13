تكنولوجيا: سامسونج تفتح برنامج One UI 9 التجريبي لهواتف Galaxy S26 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا إطلاق النسخة التجريبية من واجهة One UI 9 المبنية على نظام اندرويد 17 لهواتف Galaxy S26، وذلك قبل ساعات من استعراض جوجل لبعض مزايا اندرويد 17 خلال حدث Android Show I/O Edition.

وابتداءً من هذا الأسبوع، سيتمكن مستخدمو سلسلة Galaxy S26 في عدد من الأسواق المختارة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية وبولندا، من التسجيل في البرنامج التجريبي عبر تطبيق Samsung Members.

وكشفت سامسونج أيضًا عن أبرز المزايا القادمة مع التحديث الجديد، حيث حصل تطبيق Samsung Contacts على أداة Creative Studio المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات ملفات شخصية مخصصة مباشرة داخل التطبيق.

كما أعادت الشركة تصميم لوحة الإعدادات السريعة Quick Panel، مع توفير عناصر تحكم منفصلة للصوت وسطوع الشاشة ومشغل الوسائط لتسهيل الوصول إليها.

وفي جانب سهولة الاستخدام، دمجت سامسونج ميزة TalkBack الصوتية في حزمة موحدة بدلًا من تقديمها بشكل منفصل بين جوجل وسامسونج، إلى جانب تحسين ميزة Text Spotlight لتعمل داخل النوافذ العائمة بهدف تسهيل القراءة. وأضافت الشركة أيضًا إمكانية تعديل سرعة التحكم عبر مفاتيح الفارة.

أما تطبيق Samsung Notes، فحصل على أنماط جديدة للكتابة وأشرطة زخرفية تمنح المستخدمين خيارات تخصيص إضافية.

وفيما يتعلق بالأمان، ستتمكن الواجهة الجديدة من رصد التطبيقات المشبوهة أو عالية الخطورة بشكل تلقائي، مع حظر تثبيت الملفات أو تشغيلها عند الحاجة، إلى جانب اقتراح خطوات لحماية الجهاز بشكل أفضل.

