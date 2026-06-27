تكنولوجيا: تقرير: أبل تتخلى عن معالجات M6 Pro وM6 Max للتركيز على قدرات الذكاء الاصطناعي في M7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتزم أبل تغيير استراتيجيتها الخاصة بإطلاق معالجات سلسلة M، إذ يشير تقرير جديد إلى أنها ستتخلى عن تطوير معالجي M6 Pro وM6 Max، وستركز بدلًا من ذلك على تسريع وصول الجيل M7 الذي سيقدم تحسينات أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للتقرير، ستقتصر سلسلة M6 على المعالج الأساسي فقط، والذي سيستخدم في أجهزة iPad وحواسب Mac الموجهة للفئة الأساسية، بينما ستوجه الشركة مواردها لتطوير معالجات M7 الأكثر تقدمًا.

ويأتي هذا التغيير استجابةً للطلب المتزايد على الأجهزة القادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يُتوقع أن توفر معالجات M7 تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي إلى جانب قدرات أقوى لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الجدول الزمني المتوقع، قد يظهر معالج M7 الأساسي خلال النصف الأول من عام 2027، على أن تتبعه إصدارات M7 Pro وM7 Max قبل نهاية العام نفسه، بينما يُنتظر إطلاق معالج M7 Ultra مطلع عام 2028 بالتزامن مع الجيل الجديد من أجهزة Mac Studio.

ورغم ذلك، لن يكون معالج M6 مجرد تحديث بسيط، إذ يُشاع أنه سيقدم تحسينات تشمل بنية جديدة للذاكرة، وعرض نطاق أعلى لنقل البيانات، ومعالجًا مركزيًا أسرع، ومعالجًا رسوميًا يصل إلى 12 نواة بدلًا من 10، إلى جانب تطوير قدرات ترميز وفك ترميز الفيديو، وتحسين أداء محرك Neural Engine المخصص لمهام الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن معالج M5 Ultra لا يزال قيد التطوير ولم يتم إلغاؤه، إلا أن إطلاقه تأجل بسبب تحديات تتعلق بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

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