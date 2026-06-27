تكنولوجيا: تسريب: آيفون 18 وiPhone 18e قد يحصلان على ترقية كبيرة في الذاكرة العشوائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل الشهير مينج-تشي كو عن تفاصيل جديدة حول هاتفي iPhone 18 وiPhone 18e، مشيرًا إلى أنهما قد يقدمان سعة ذاكرة عشوائية غير معتادة تبلغ 9 جيجابايت.

ووفقًا للتقرير، ستعتمد أبل على ست شرائح ذاكرة بسعة 1.5 جيجابايت لكل شريحة، بدلًا من أربع شرائح بسعة 2 جيجابايت المستخدمة في سلسلة iPhone 17. ورغم غرابة هذا التكوين، فإنه يمثل زيادة في الذاكرة مقارنةً بالجيل السابق.

ويُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين أداء ميزات Apple Intelligence وتوفير تجربة أكثر سلاسة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra ستحصل على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وذلك باستخدام ثماني شرائح بسعة 1.5 جيجابايت لكل منها.

أما من ناحية المعالج، فمن المنتظر أن يعمل كل من iPhone 18 وiPhone 18e بمعالج A20، بينما ستأتي الإصدارات الأعلى، وهي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra، بمعالج A20 Pro.

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