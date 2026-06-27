تكنولوجيا: أبل تعيد سعر MacBook Neo إلى ما قبل الزيادة مع النسخ المُجددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل بيع النسخ المُجددة من MacBook Neo عبر متجرها الرسمي، في خطوة تعيد سعر الجهاز إلى مستواه قبل الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الشركة.

وكانت أبل قد رفعت أمس أسعار معظم منتجاتها، باستثناء هواتف آيفون، حيث ارتفع سعر MacBook Neo في الولايات المتحدة بمقدار 100 دولار.

وأصبح الإصدار الأساسي المزود بسعة تخزين 256 جيجابايت ومن دون Touch ID متاحًا الآن بسعر 599 دولارًا ضمن برنامج الأجهزة المُجددة، وهو السعر نفسه الذي كانت تُباع به النسخة الجديدة قبل زيادة الأسعار.

أما النسخة المزودة بسعة 512 جيجابايت ودعم Touch ID، فتتوفر بسعر 679 دولارًا، أي أقل بـ20 دولارًا من سعرها السابق قبل الزيادة، بينما يبلغ سعرها الجديدة الآن 799 دولارًا.

وتؤكد أبل أن جميع أجهزتها المُجددة تخضع لاختبارات شاملة للتأكد من عملها بكفاءة، مع استبدال أي مكونات معيبة، إلى جانب تنظيف الجهاز بالكامل وإعادة فحصه قبل إعادة تغليفه.

كما يحصل المشترون على ضمان لمدة عام كامل، تمامًا كما هو الحال مع الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى كابل USB-C ومحول شحن بقدرة 20 واط داخل العلبة.

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