تكنولوجيا: مايكروسوفت ترفع أسعار Xbox للمرة الثالثة خلال عام واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت رفع أسعار أجهزة Xbox مجددًا، في ثالث زيادة تشهدها المنصة خلال عام واحد، بعدما رفعت الأسعار لأول مرة في مايو من العام الماضي، ثم أعادت زيادتها مرة أخرى في أكتوبر.

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر إصدار Xbox Series S بسعة 512 جيجابايت إلى 499 دولارًا بدلًا من 399 دولارًا، بينما أصبح سعر نسخة 1 تيرابايت 599 دولارًا بعد أن كان 449 دولارًا.

كما ارتفع سعر Xbox Series X Digital بسعة 1 تيرابايت إلى 749 دولارًا بدلًا من 599 دولارًا، في حين وصل سعر Xbox Series X التقليدي بسعة 1 تيرابايت إلى 799 دولارًا بعد أن كان 649 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إيقاف إصدار Xbox Series X المزود بسعة تخزين 2 تيرابايت.

وبررت مايكروسوفت هذه الزيادة بارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، دون الإشارة إلى أن الطلب المتزايد على هذه المكونات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل كبير في ارتفاع تكلفتها.

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