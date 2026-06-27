تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy A27 في أمريكا بسعر أعلى من Galaxy A37

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج طرح هاتف Galaxy A27 في السوق الأمريكية اعتبارًا من 14 يوليو، وذلك بنسخة واحدة تضم 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من مساحة التخزين، وباللون الأسود فقط، مقابل 349.99 دولارًا.

ويزيد هذا السعر بمقدار 50 دولارًا مقارنةً بسعر إطلاق Galaxy A26، رغم أن الفروقات بين الهاتفين ليست كبيرة.

وفي المقابل، يأتي Galaxy A27 بسعر أعلى من Galaxy A37، الذي يُعد خيارًا أفضل من حيث المواصفات. فقد أُطلق Galaxy A37 بسعر يبدأ من 449.99 دولارًا، لكنه يتوفر حاليًا عبر متجر سامسونج الأمريكي بسعر 329.99 دولارًا دون الحاجة إلى استبدال جهاز، مع خيارين للألوان هما البنفسجي المميز والفحمي المميز.

وقد يجعل هذا الفارق السعري Galaxy A27 أقل جاذبية للمشترين في الولايات المتحدة، ما لم تقدم سامسونج عروضًا ترويجية أو برامج استبدال مغرية عند بدء البيع، أو تعيد Galaxy A37 إلى سعره الأصلي.

لذلك، قد يكون Galaxy A37 الخيار الأفضل حاليًا ضمن هذه الفئة السعرية، أو يمكن انتظار إطلاق Galaxy A27 لمعرفة العروض التي ستقدمها سامسونج.

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