تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز ThinkPad جديدًا عالميًا بقياس 16 بوصة بمعالج Intel Panther Lake وذاكرة LPCAMM2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسب ThinkPad P16s i Gen 5 في أمريكا الشمالية، بعد طرحه سابقًا في أسواق آسيا وأستراليا وأوروبا، ليصبح الجهاز متوفرًا الآن على مستوى العالم.

وفي المقابل، لم تحصل النسخة المزودة بمعالجات AMD على إطلاق عالمي حتى الآن، رغم توفرها في بعض الأسواق. ويبدأ سعر ThinkPad P16s i Gen 5 من 3069 دولارًا في الولايات المتحدة، ومن 4249 دولارًا كنديًا في كندا.

وتوفر لينوفو الجهاز حاليًا بإصدار واحد فقط، مع توقعات بإطلاق خيارات إضافية في وقت لاحق من العام.

ويعتمد الحاسب على معالج Intel Core Ultra 7 356H، إلى جانب بطاقة الرسومات Nvidia RTX Pro 500 Blackwell المزودة بذاكرة 6 جيجابايت، كما يأتي ببطارية سعة 90 واط/ساعة تدعم الشحن بقدرة 100 واط.

ويضم الجهاز أيضًا وحدة تخزين PCIe Gen 5 بسعة 1 تيرابايت، وذاكرة LPCAMM2 بسعة 32 جيجابايت تعمل بسرعة 7467 MT/s، مع إمكانية ترقيتها حتى 96 جيجابايت.

أما الشاشة، فتأتي بقياس 16 بوصة ودقة 1200p، وسطوع يبلغ 400 نتس، ومعدل تحديث 60 هرتز، لكنها تغطي 45% فقط من نطاق ألوان NTSC، وهو ما قد يجعلها أقل ملاءمة للاستخدامات الاحترافية التي تتطلب دقة عالية في عرض الألوان.

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