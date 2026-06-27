تكنولوجيا: دعوى قضائية جديدة تستهدف سامسونج بسبب براءة اختراع مثيرة للجدل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت شركة Tau Ceti Ventures LLC دعوى قضائية جديدة ضد سامسونج أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من ولاية تكساس الأمريكية، متهمةً الشركة بانتهاك عشر براءات اختراع تتعلق بتقنيات تحسين سطوع الشاشات، والحد من ظاهرة احتراق الشاشة، وإطالة عمر البطارية، وخفض تكاليف التصنيع.

وتزعم الشركة أن سامسونج استخدمت هذه التقنيات في عدد من أجهزتها، من بينها هواتف Galaxy S25 وGalaxy Z Flip7، وساعة Galaxy Watch8، وجهاز Galaxy Tab A9+، وحاسب Galaxy Book4، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة التلفاز والشاشات.

كما تدعي Tau Ceti أن سامسونج كانت على علم ببراءات الاختراع أو تجاهلتها عمدًا، معتبرةً أن الانتهاك كان متعمدًا. وبناءً على ذلك، طالبت المحكمة بإصدار حكم يثبت وقوع الانتهاك، وإلزام سامسونج بدفع تعويضات مالية، إلى جانب تحمل الرسوم القانونية.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت الشركة نفسها دعاوى مماثلة مؤخرًا ضد كل من LG وHP.

وتُعرف Tau Ceti Ventures بأنها من الشركات التي تُوصف بـ”شركات براءات الاختراع”، إذ تعتمد على شراء براءات اختراع ثم مقاضاة الشركات بدعوى انتهاكها، من دون تطوير منتجات أو تقديم خدمات تعتمد على تلك البراءات.

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