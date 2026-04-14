تكنولوجيا: ميزة جديدة في Gemini قد تساعدك على التخطيط ليومك بشكل أذكى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على ميزة جديدة ضمن Gemini تحمل اسم Your Day، وتهدف إلى تقديم نظرة استباقية لما ينتظر المستخدم خلال يومه.

وقد تم رصد هذه الميزة لأول مرة داخل شفرات مرتبطة بتطبيق Google وGemini، ما يشير إلى إمكانية عرض معلومات مهمة من مختلف أحداث اليوم مباشرة داخل التطبيق.

وتسعى جوجل من خلال هذه الميزة إلى جعل Gemini أكثر فائدة على الهواتف الذكية، خاصة مع دمجه بالفعل في العديد من هواتف اندرويد.

ووفقًا للنصوص المكتشفة داخل ملفات التطبيق، ستتيح ميزة Your Day للمستخدم تلقي موجز استباقي من Gemini يساعده على متابعة يومه بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن تعتمد الميزة على بيانات تطبيقات جوجل المختلفة مثل Gmail وCalendar وMessages وNews، وذلك لتجميع معلومات ذات صلة باهتمامات المستخدم ومواعيده. وبذلك قد تقدم تجربة مشابهة لميزة Google Discover، لكنها أكثر ارتباطًا بالأنشطة اليومية للمستخدم وأكثر فائدة في التخطيط لليوم.

وتواصل جوجل الترويج لـ Gemini كإحدى الميزات الأساسية على الأجهزة المحمولة، إذ تُبنى هواتف مثل Pixel 10 وPixel 10 Pro حول قدرات Gemini، كما بدأت شركات اندرويد الأخرى بدورها في التركيز على دعم Gemini كميزة رئيسية في أجهزتها.

