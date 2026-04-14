الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهر تقرير مركز حماية المناخ تسارع الاحتباس الحراري في النمسا بوتيرة تفوق التوقعات السابقة. فقد سجلت درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوت الأخيرة، تجاوز التوقعات المناخية الواردة في تقرير عام 2015 لسيناريوهات المناخ النمساوية.

وأوضح التقرير أن الاحترار ارتفع بمقدار درجة مئوية واحدة بعد مرور نحو 10 سنوات من صدور تقرير سيناريوهات المناخ "ÖKS15" في عام 2015، مقارنة بمتوسط ​​الفترة المرجعية من 1971 إلى 2000.

وأوضح الباحثون أن الارتفاع الإجمالي في درجة الحرارة، منذ بدء القياسات في النمسا، بلغ 2.5 درجة مئوية، مقارنة بارتفاع يتراوح ما بين 1.1 إلى 1.2 درجة عالمياً.

واكتشف العلماء أن انخفاض نسبة الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي والهواء عالي الجودة، يؤدي إلى ارتفاع أسرع في درجات حرارة الجو وزيادة في الإشعاع الشمسي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة في منطقة جبال الألب.