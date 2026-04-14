سعر البيتكوين يقفز إلى 75 ألف دولار وسعر الإيثيريوم يلامس 2400 دولار: التفاصيل

سجل سعر البيتكوين قفزة قوية ليصل إلى أعلى مستوى له خلال شهر عند 75 ألف دولار، بعد ارتفاع تجاوز 4000 دولار خلال 24 ساعة، مدفوع بتحسن المعنويات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

وجاء هذا الصعود بعد تقارير جديدة تشير إلى احتمال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد الزخم الإيجابي إلى السوق.

وكانت العملة قد شهدت تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت إلى 74 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى نحو 70,500 دولار عقب تعثر المحادثات، ثم عادت للارتفاع مجددا بدعم من عمليات شراء قوية.

وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، مع زيادة هيمنتها على السوق إلى أكثر من 57%.

في المقابل، حققت العملات البديلة مكاسب واسعة، حيث قفزت الإيثيريوم بنسبة تتجاوز 9% لتلامس مستوى 2400 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

كما واصلت XRP وBNB المنافسة على المركز الرابع، مع مكاسب متقاربة.

وسجلت عدة عملات أخرى ارتفاعات ملحوظة، بينما تصدرت RAVE المشهد بارتفاع حاد بلغ نحو 60%.

بشكل عام، أضاف سوق العملات الرقمية أكثر من 100 مليار دولار خلال يوم واحد، لترتفع قيمته الإجمالية إلى ما يزيد عن 2.6 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

شركة “Strategy” تضخ مليار دولار في البيتكوين رغم خسائرها المؤقتة

سعر البيتكوين يقترب من الاختراق: مؤشرات قوية تدعم الصعود رغم المخاطر الخارجية

