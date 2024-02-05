هل رفض محمد صلاح تولي حسام حسن تدريب المنتخب؟.. اتحاد الكرة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة رفض محمد صلاح قائد المنتخب ونجم فريق ليفربول، تولي حسام حسن قيادة الفراعنة.

قال إيهاب الكومي، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد": "لا يوجد ما يمنع من التشاور مع محمد صلاح وأخذ رأيه في المدير الفني الجديد للمنتخب، خاصة وأنه نجم كبير".

أضاف: "صلاح يعلم جيدا دوره في المنتخب ولا يتعدى حدوده، وما تردد عن تدخله لعدم تولي حسام حسن تدريب المنتخب، غير صحيح بالمرة".

أكمل: "نسعى لحسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت، وهناك مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد، وهو رحب بالتواجد، وأيضا سبستيان ديسابر مدرب الكونغو مرشح للتواجد".

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضا:

الزمالك يقدم الصفقات والمدرب الجديد في مؤتمرا صحفيا اليوم

"أتمنى ألا يدفع نجله الثمن".. ميدو يكشف ما فعله شوبير لإفساد انتقال هؤلاء للأهلي