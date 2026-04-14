الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع تجدد الآمال بمحادثات إيران–الولايات المتحدة ونتائج أرباح قوية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت واقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوى إغلاق قياسي له، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييمهم لنتائج أرباح البنوك وبيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن محادثات لإنهاء الحرب في إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وفقًا لما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست يوم الثلاثاء، وذلك بعد انهيار مفاوضات نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وفي السياق نفسه، دخلت وفود إسرائيلية ولبنانية محادثات تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة ماركو روبيو، وسط تباين في الأجندات، حيث تطالب إسرائيل بيروت بنزع سلاح حزب الله المتحالف مع إيران.

وتأثرت الأسواق بشكل واضح بتقلبات أسعار النفط الناتجة عن التوترات، إذ أصبحت شديدة الحساسية لأي تطورات في الشرق الأوسط، حيث تؤدي الأخبار السلبية إلى تراجع الأسهم، بينما تدفع أي مؤشرات على انفراجة إلى موجات شراء قوية.

وقال مدير المحافظ في NFJ Investment Group، بيرنز ماكينّي، إن المستثمرين “لا يريدون تفويت موجة الصعود” رغم استمرار حالة عدم اليقين.

كما دعمت بيانات التضخم الاتجاه الصعودي، إذ أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع خلال مارس، بينما بقيت تكاليف الخدمات دون تغيير. وأضاف محلل الأسواق في Ameriprise أن بداية موسم الأرباح القوي ساهمت أيضًا في دعم السوق.

وقال أنطوني ساجليمبين من Ameriprise: “السوق يتجاوز فكرة ذروة عدم اليقين… هناك الكثير من القلق بشأن الحرب في إيران، والذكاء الاصطناعي، والتضخم، وسياسات الفيدرالي، لكن الأسواق بدأت تتجاهل السيناريوهات الأسوأ”.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.17% ليغلق عند 6966.78 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.95%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.66%.

ويُقارن إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز مع أعلى إغلاق قياسي له في أواخر يناير، وكان قد أغلق يوم الاثنين فوق مستواه قبل بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن الناحية القطاعية، واصلت أسهم شركات البرمجيات الصعود لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا رقمًا قياسيًا جديدًا لليوم الخامس.

تفاعل إيجابي مع موسم الأرباح

على صعيد نتائج الشركات، ارتفعت أسهم شركة بلاك روك (مدير الأصول الأمريكي) بعد إعلانها زيادة الأرباح الفصلية بدعم من تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات ورسوم الأداء، كما قفزت أسهم سيتي جروب بعد تجاوز توقعات الأرباح، وارتفعت أسهم جونسون آند جونسون بعد نتائج إيجابية.

في المقابل، لقيت نتائج جي بي مورغان تشيس استقبالًا أقل حماسًا، بينما تراجعت أسهم ويلز فارجو بعد ضعف إيرادات الفوائد.

كما ارتفعت أسهم يونايتد إيرلاينز (الخطوط الجوية المتحدة) وأمريكان إيرلاينز (الخطوط الجوية الأمريكية)، في حين قفزت أسهم جلوبال ستار بعد إعلان أمازون الاستحواذ على الشركة.

وأكد محللون أن نتائج الأرباح وتعليقات الإدارات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا رغم التحديات المتعددة.