أمريكا تفتح باب التعويض لضحايا OneCoin بعد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الكريبتو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح باب تقديم طلبات التعويض لضحايا عملية الاحتيال الشهيرة “OneCoin”، والتي تُعد من أكبر عمليات النصب في تاريخ العملات الرقمية.

ويمكن للمتضررين التقدم بطلباتهم لاسترداد جزء من أموالهم من خلال برنامج الاسترداد (Remission)، حيث تم تخصيص أكثر من 40 مليون دولار من الأصول المصادرة للتوزيع، رغم أن إجمالي الأموال التي جُمعت في هذا المخطط تجاوز 4 مليار دولار بين عامي 2014 و2019.

وأوضحت الوزارة أن المستثمرين الذين اشتروا عملة OneCoin خلال تلك الفترة قد يكونون مؤهلين لتقديم طلباتهم عبر الجهة المسؤولة عن إدارة البرنامج، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 30 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه المؤسسة المشاركة في تأسيس المشروع، “روجا إغناتوفا”، هاربة من العدالة، حيث أُدرجت على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأخطر المطلوبين، مع مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليها.

في المقابل، واجه عدد من شركائها أحكام قضائية، من بينهم المؤسس المشارك “كارل غرينوود”، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عام، إضافة إلى مسؤولين آخرين تورطوا في عمليات غسل أموال واحتيال عبر عدة دول.

وتؤكد هذه التطورات استمرار ملاحقة الجهات الأمريكية للمسؤولين عن هذه القضية، مع محاولة تعويض الضحايا جزئيا رغم ضخامة الخسائر.

بورصة “Deutsche” تستثمر 200 مليون دولار في “Kraken” مع اقبال أكبر من المؤسسات نحو الكريبتو

سعر البيتكوين يقفز إلى 75 ألف دولار وسعر الإيثيريوم يلامس 2400 دولار: التفاصيل

