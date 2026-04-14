- 1/2
- 2/2
أصدرت محكمة جنايات الدبة ، برئاسة مولانا صلاح اسماعيل ، وبحضور وكيل النيابة ممثل الحق العام ، اليوم ، حكما بالسجن المؤبد على المتهم /ه /م/ بعد إدانته بتهمة التعاون مع المليشيات المتمردة ، تحت المواد 168/51/2650/21 من القانون الحنائي لسنة 1991م .
وتعود التفاصيل إلى مراقبة دقيقة من قوة تعزيز وإسناد الأمن الداخلي (الخلية الأمنية) بمحلية الدبة ، ومواصلتها في جمع المعلومات ، حتى تم القبض على المتهم بأدلة أثبتت تورطه وتعاونه مع المليشيا .
وتؤكد قوة تعزيز الأمن الداخلي (الخلية الأمنية) بمحلية الدبة ، أنها تعمل باحترافية وانسجام ، وهي بالمرصاد لكل من يتعاون مع المليشيات الإرهابية ، أو اي عمل يؤدي إلى زعزعة الأمن بمحلية الدبة .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم بالمؤبد على متعاون مع المليشيا بالدبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.