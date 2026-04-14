حكم بالمؤبد على متعاون مع المليشيا بالدبة

أصدرت محكمة جنايات الدبة ، برئاسة مولانا صلاح اسماعيل ، وبحضور وكيل النيابة ممثل الحق العام ، اليوم ، حكما بالسجن المؤبد على المتهم /ه /م/ بعد إدانته بتهمة التعاون مع المليشيات المتمردة ، تحت المواد 168/51/2650/21 من القانون الحنائي لسنة 1991م .

وتعود التفاصيل إلى مراقبة دقيقة من قوة تعزيز وإسناد الأمن الداخلي (الخلية الأمنية) بمحلية الدبة ، ومواصلتها في جمع المعلومات ، حتى تم القبض على المتهم بأدلة أثبتت تورطه وتعاونه مع المليشيا .

وتؤكد قوة تعزيز الأمن الداخلي (الخلية الأمنية) بمحلية الدبة ، أنها تعمل باحترافية وانسجام ، وهي بالمرصاد لكل من يتعاون مع المليشيات الإرهابية ، أو اي عمل يؤدي إلى زعزعة الأمن بمحلية الدبة .

سونا