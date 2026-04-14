والي الخرطوم يوجه بالتوسع في توفير غاز الطبخ عبر الوكلاء المعتمدين

في إطار سعي حكومة ولاية الخرطوم لعودة الأنشطة التجارية والاقتصادية ذات الارتباط المباشر بتقديم الخدمات للمواطن، عقد والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة اجتماعاً موسعاً مع غرفة وكلاء وموزعي الغاز وذلك بحضور مدير عام وزارة البنى التحتية المهندس عبدالواحد عبدالمنعم إلى جانب مدير إدارة النقل العام والبترول ومدير الأمن الاقتصادي بالولاية وممثلي مباحث التموين

حيث ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه وكلاء الغاز وتحديات النقل والتوزيع داخل الأحياء فضلاً عن بعض الإشكالات التنظيمية التي تؤثر على استمرارية الخدمة.

وشدد الاجتماع على أهمية التوسع في توفير غاز الطهي داخل الأحياء السكنية عبر الوكلاء المعتمدين من الجهات المختصة.

َوالي الخرطوم أكد على ضرورة العمل على تحسين بيئة محلات توزيع الغاز بما يضمن تقديم الخدمة في ظروف آمنة ومنظمة.

وشدد على أهمية الالتزام الصارم بالضوابط والاشتراطات الفنية خاصة المتعلقة بالسلامة والتخزين والنقل.

وجدد الوالي التزام حكومة الولاية بالعمل الجاد بالتنسيق مع شركات التوزيع ووزارة الطاقة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمعالجة التحديات التي تواجه الوكلاء .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

