بورصة “Deutsche” تستثمر 200 مليون دولار في “Kraken” مع اقبال أكبر من المؤسسات نحو الكريبتو

في خطوة تعكس تزايد اهتمام المؤسسات المالية التقليدية بسوق العملات الرقمية، استحوذت بورصة “Deutsche” على حصة بقيمة 200 مليون دولار في منصة “Kraken” الأمريكية.
وتُعد هذه الصفقة مؤشر جديد على تعمق العلاقة بين القطاع المالي التقليدي وصناعة الكريبتو، حيث تقدر الصفقة قيمة الشركة الأم لـ “Kraken” بنحو 13.3 مليار دولار.
ويأتي هذا الاستثمار بعد تطور مهم حققته “Kraken” في وقت سابق من العام، عندما أصبحت أول منصة تداول عملات رقمية في الولايات المتحدة تحصل على إمكانية الوصول إلى حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يمثل خطوة بارزة نحو دمج هذا القطاع مع النظام المالي التقليدي.
