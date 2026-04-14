سعر اليورو مقابل الدولار يواصل الصعود بزخم قوي – توقعات اليوم – 14-04-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) صعوده القوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة المهم عند 1.1720، في إشارة واضحة على تنامي الزخم الشرائي، ويأتي هذا الأداء مدعوماً بتوالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم تواجدها في مناطق تشبع شرائي، ما يعكس قوة الدفع الحالية للسعر.

ويتحرك السعر في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الحركة الإيجابية، وهو ما يضاعف من فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة طالما حافظ السعر على تماسكه أعلى مستويات الدعم الحالية.