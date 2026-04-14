دعم سعودي يعيد الكهرباء لحضرموت

​​​​​​​وضعت الحكومة اليمنية، اليوم، حجر الأساس لمشروع محطتي كهرباء في محافظة حضرموت بقدرة إجمالية 100 ميغاوات، بدعم من المملكة العربية السعودية . ووضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، في مدينة المكلا حجر الأساس لمحطة كهرباء «جول مسحة» بقدرة 40 ميغاوات ومحطة «أمبيخة» بقدرة 60 ميغاوات. ويأتي المشروع برعاية وتنسيق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وإشراف وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، وستنفذ المشروع شركة الخليج العالمية للطاقة «سعودية»، «تجسيداً لخطط التنمية الإستراتيجية وتلبية لاحتياجات أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية»، كما سيجري تنفيذ مشروع مماثل بقدرة 100 ميغاوات في وادي وصحراء حضرموت.



