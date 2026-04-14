شكرا لقرائتكم خبر المفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض يرأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض عادل الجبير، وفد المملكة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض الوفد السعودي أحدث المستجدات والمنجزات في مسار معرض إكسبو 2030 الرياض.

واطلع وفد المملكة أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض والمشاركين في الاجتماع على أبرز الإنجازات والمحطات الرئيسية التي تحققت حتى الآن، وسير الأعمال التنفيذية في الموقع وذلك مع تسارع وتيرة الإنجاز على صعيد البنية التحتية، وأعمال البناء والإنشاءات، والتصميم والمخطط العام الرئيسي والتفصيلي، وأنشطة التواصل والتسويق.

واستعرض الوفد السعودي التسارع الملحوظ في تأكيدات المشاركة من جانب عدد كبير من الدول من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس الثقة الدولية الراسخة بالمملكة وقدرتها على تنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض الدولي، كما وعد بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويجسّد في الوقت نفسه ثقل المملكة على الصعيد العالمي ومكانتها كقوة مؤثرة وشريك رئيسي في صناعة المستقبل ومد جسور التواصل والتعاون الدولي.

ويأتي الاجتماع الدوري للمكتب الدولي للمعارض في وقت يشهد فيه موقع إكسبو 2030 الرياض تسارعًا في وتيرة التنفيذ عبر مختلف مسارات الأعمال، إذ انطلقت الأعمال الإنشائية في الموقع بالتزامن مع مواصلة إرساء البنية التحتية للمعرض الدولي والإرث المستدام الذي سيتركه ما بعد عام 2030، إضافة إلى ذلك تطوير الموضوع الرئيسي للمعرض والموضوعات الفرعية بما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده المعرض بوصفه منصة عالمية وملتقى دوليًا جامعًا يعوّل عليه لإيجاد حلول مبتكرة لأبرز القضايا والتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم.