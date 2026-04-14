منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء أوزبكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، معالي جمشيد خودجاييف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.