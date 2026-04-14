اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء أوزبكستان

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، معالي جمشيد خودجاييف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة وجمهورية أوزبكستان وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

