«طمّن قلبك» في «إسلامية دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، سلسلة محاضرات توعوية بعنوان «طمّن قلبك»، تُعقد عن بُعد خلال شهر أبريل 2026 في الفترة الصباحية من الساعة 11:00 إلى 12:00، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز القيم الإيمانية وترسيخ مفاهيم الطمأنينة والأمن النفسي لدى أفراد المجتمع.

وتتناول السلسلة، التي تقدّمها نخبة من المحاضِرات المتخصصات، مجموعة من المحاور الإيمانية والتربوية التي تمسّ واقع الإنسان في ظلّ التحديات المعاصرة، حيث تستهلّ بمحاضرة بعنوان «الله الحافظ المؤمن (رحمة الله بالمؤمنين ولطفه الخفي»، تقدّمها خديجة نصيب، غداً الاربعاء، ومحاضرة «حصونك من الداخل (البيت والكلمة)»، وتقدمها سميرة البلوشي يوم الاثنين المقبل، ومحاضرة «قلب واحد لأمان مجتمعنا»، وتقدّمها أسماء كاظم يوم 22 أبريل، ومحاضرة «ثقة لا تهتز»، وتقدمها سعاد الخاجة يوم 29 من الشهر الجاري.