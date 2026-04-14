كيف أسقطت الحرب أقنعة الولاء الزائف في الخليج

لم تكن الحرب على إيران مجرد مواجهة عسكرية تُقاس بعدد الصواريخ التي عبرت سماء الخليج أو المسيّرات التي استهدفت المنشآت الحيوية؛ بل تحولت إلى لحظة كاشفة أسقطت طبقات من الولاءات المزدوجة، وفضحت شبكات ظل كانت تتحرك بهدوء تحت غطاء الوطنية والسياسة والتجارة. ففي الوقت الذي انشغلت فيه العواصم الخليجية بصد الهجمات الجوية وتعزيز منظومات الدفاع، كانت جبهة أخرى أكثر تعقيداً تتكشف في الداخل: جبهة الخلايا النائمة، والحرب الرقمية، وشبكات التمويل والتأثير التي استخدمت الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية سلاحاً موازياً لإرباك المشهد وإضعاف الجبهة الداخلية.

ومع توالي الإعلانات الرسمية عن ضبط خلايا مرتبطة بإيران في أكثر من دولة خليجية، بدا واضحاً أن الحرب لم تكشف فقط حدود القوة العسكرية، بل كشفت أيضاً خرائط نفوذ خفي امتدت من الفضاء الرقمي إلى بعض المساحات السياسية والاجتماعية، لتسقط معها أقنعة الولاء الزائف.

الارتباط الإيراني

منذ انطلاق العملية العسكرية في 28 فبراير 2026، دخل الخليج مرحلة تصعيد غير مسبوقة، بعد تعرض منشآت ومرافق استراتيجية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر لهجمات مباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

هذا التصعيد لم يكن حدثاً عسكرياً معزولاً، بل مثّل نقطة تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه المنطقة. فالصواريخ التي استهدفت البنية التحتية الحيوية سرعان ما فتحت الباب أمام تساؤلات أمنية أعمق: هل كانت هناك جهات داخلية تواكب هذا التصعيد؟ وهل اقتصر الخطر على الخارج، أم إن الداخل كان جزءاً من معادلة الحرب؟

هذه الأسئلة تحولت سريعاً إلى واقع، مع بدء الكشف عن شبكات مرتبطة بطهران تعمل في جمع المعلومات، والرصد، والتنسيق، والتضليل الإعلامي.

شبكات الداخل

خلال الأسابيع التالية، توالت الإعلانات الرسمية عن ضبط خلايا في عدد من الدول الخليجية. في قطر، كشفت التحقيقات عن مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أوكلت إليها مهام جمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية، إلى جانب تلقي تدريبات مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة.

وفي البحرين، اتسعت المواجهة لتشمل ملاحقة مروجي المحتوى المضلل، خصوصاً المواد المصنوعة رقمياً، التي استهدفت بث الذعر والتشكيك في قدرة المؤسسات على إدارة الأزمة.

أما الكويت، فقد بدت الساحة الأكثر حساسية، بعد الإعلان عن تفكيك أكثر من شبكة، بعضها متهم بحيازة أسلحة وطائرات مسيّرة وأجهزة اتصال مشفرة، وأخرى واجهت اتهامات بالتخطيط لاستهداف شخصيات وقيادات في الدولة.

هذه التطورات تعكس انتقال الحرب من المجال العسكري المباشر إلى اختراق النسيج الأمني والاجتماعي، بما يضع المنطقة أمام تحد مركب يتجاوز حدود المواجهة التقليدية.

حرب رقمية

إلى جانب الخلايا الميدانية، فرض الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية نفسيهما بوصفهما أخطر أدوات الحرب الحديثة.

فقد كشفت التحقيقات الأمنية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة مقاطع مفبركة وصور رقمية عالية الدقة، صُممت لإظهار استهداف منشآت حساسة أو تضخيم حجم الخسائر، في محاولة لبث الذعر وإرباك الرأي العام.

ورُصدت هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة رقمية وخدمات حساسة، في مؤشر واضح إلى أن الحرب لم تعد تُخاض فقط بالصواريخ، بل عبر اختراق الفضاء الإلكتروني، واستهداف البنية المعلوماتية للدول.

هذه الحرب الرقمية لم تكن مجرد معركة تقنية، بل حرب وعي وإدراك، تستهدف الثقة العامة بقدر ما تستهدف الأنظمة والبنية التحتية.

الولاء الزائف

التحول الأخطر في المشهد تمثل في انكشاف امتداد بعض هذه الشبكات إلى المجال السياسي والاجتماعي، مع ورود أسماء شخصيات مرتبطة بالمشهد البرلماني أو العام.

هذا البعد يكشف أن الخطر لم يعد محصوراً في الخلايا التقليدية، بل في مسارات نفوذ تسللت إلى مؤسسات يفترض أنها تمثل الإرادة الوطنية.

إنها لحظة سقوط الأقنعة؛ حين يتبين أن بعض الخطابات التي رُفعت باسم الوطنية لم تكن سوى غطاء لولاءات أخرى، تنتظر لحظة الاضطراب الإقليمي لتتحرك.

وهنا لا تتوقف القراءة عند البعد الأمني، بل تمتد إلى سؤال سياسي أعمق يتعلق بكيفية تحصين المجال العام من الاختراق، ومنع توظيف السياسة أو المال أو الدين كواجهات لشبكات عابرة للحدود.

مشهد جديد

ما كشفته هذه الحرب يعيد تعريف مفهوم الأمن الوطني في الخليج. فالدولة لم تعد تواجه تهديداً خارجياً فقط، بل تواجه منظومة معقدة من الخلايا النائمة، والتمويل الخفي، والتضليل الرقمي، والاختراق السياسي.

لقد أثبتت المواجهة أن أخطر ما في الحروب ليس ما يسقط من السماء، بل ما ينهض من الداخل عندما تحين لحظة الاختبار.

ومع سقوط أقنعة الولاء الزائف، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة فرز شاملة للأمن والسياسة والفضاء الرقمي، في مواجهة حرب لم تعد حدودها تُرسم على الخرائط فقط، بل في العقول والشبكات والمؤسسات.

سقوط أقنعة الولاء الزائف:

المسار العسكري: صواريخ ومسيّرات على منشآت خليجية

الجبهة الأخطر: الخلايا النائمة والتضليل الرقمي

الأداة الجديدة: الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية

الدول المعلنة: قطر، الكويت، البحرين، الإمارات

أبرز التهم: تجسس، تمويل، تضليل، مخططات اغتيال

البعد السياسي: امتداد الشبهات إلى شخصيات عامة