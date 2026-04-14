تكنولوجيا: ظهور هاتف Oppo F33 Pro على قاعدة بيانات Google Play Console مع الكشف عن بعض المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق هاتفي Oppo F33 وOppo F33 Pro يوم 15 أبريل، وقبل أقل من 48 ساعة من الإعلان الرسمي، ظهر هاتف Oppo F33 Pro في قاعدة بيانات Google Play Console برقم الطراز CPH2835، كاشفًا صورة للهاتف وبعض مواصفاته الرئيسية.

ووفقًا للإدراج، يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6100+، رغم أن هذه المعلومة قد تكون غير دقيقة نظرًا لأن المعالج يعود إلى عام 2023.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويضم شاشة بدقة 1080 × 2372 بكسل، مع تشغيل نظام Android 16.

وفي الوقت نفسه، أكدت أوبو رسميًا أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما يضم في الأمام كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل. كما يحتوي الهاتف على شاشة قياسها 6.57 بوصة.

وتشير تسريبات سابقة إلى أن الهاتف قد يعمل في الواقع بمعالج Dimensity 6360 Max، والذي يُعتقد أنه نسخة معاد تسميتها من Dimensity 6300.

كما يُتوقع أن يضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 80 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي بقدرة 10 واط.

