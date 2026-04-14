تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة ألعاب Mini LED جديدة مع موزع USB مدمج

أطلقت شاومي شاشة ألعاب جديدة بتقنية Mini LED ضمن سلسلة Redmi، وذلك بعد تقديم شاشة Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 في وقت سابق من هذا العام.

وعلى عكس النسخة الأصغر التي توفرت عالميًا، تصل الشاشة الأكبر Redmi G Pro 32U 2026 حاليًا إلى السوق الصينية فقط.

وتأتي الشاشة الجديدة بقياس 32 بوصة، ما يجعلها أعرض بنحو 16% مقارنة بإصدار 27 بوصة. وقد سمح هذا الحجم الإضافي لشاومي بتوفير مجموعة أكبر من المنافذ، تشمل منفذ 3.5 مم، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي HDMI 2.1 أحدهما يدعم eARC، إضافة إلى منفذي USB 3.0 Type-A، ومنفذ USB Type-C يدعم الشحن بقدرة 90 واط.

وتعمل الشاشة بنظام HyperOS 3، مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت، إلى جانب معالج غير مُسمى يضم معالج رسوميات Mali-G57 MC1 وأربع أنوية Cortex-A73. كما تدعم الشاشة الاتصال عبر Bluetooth 5.2 وWi-Fi 6، وتحتوي على سماعتين ستيريو بقدرة 5 واط لكل منهما.

وتتفوق Redmi G Pro 32U 2026 على إصدار 27 بوصة من خلال دقة 4K ومعدل تحديث 160 هرتز في الوضع الأساسي، مع إمكانية التحويل إلى دقة 1080p ومعدل تحديث 320 هرتز عبر تقنية Dual Mode.

كما تضم الشاشة 1152 منطقة إضاءة خلفية Mini LED، ما يسمح بوصول السطوع إلى 1600 نتس في وضع HDR.

وحددت شاومي سعر الشاشة عند 3199 يوان صيني، أي ما يعادل نحو 469 دولارًا، دون الكشف حتى الآن عن موعد توفرها في الأسواق العالمية.

المصدر