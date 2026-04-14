جامعة أم القرى تختتم «تحدي الابتكار في التطبيقات 2026 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة أم القرى فعاليات «تحدي الابتكار في التطبيقات 2026»، الذي نظّمه معهد الابتكار وريادة الأعمال، في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلبة من تحويل أفكارهم التقنية إلى مشاريع تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الرقمي.

وافتتح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب المعرض الختامي للتحدي، حيث تجوّل في أركانه واطّلع على المشاريع المشاركة، مستمعا إلى شروحات الفرق الطلابية حول أفكارهم ومنتجاتهم التقنية، وما تحمله من حلول مبتكرة في مجالات متعددة تعكس مستوى التميز والإبداع لدى طلبة الجامعة.

وأوضحت عميدة معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة غيداء السلمي أن «تحدي الابتكار في التطبيقات 2026» يأتي امتدادا لجهود الجامعة في بناء بيئة محفزة للإبداع التقني، وتمكين الطلبة من تحويل أفكارهم إلى منتجات تقنية قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على دعم المشاريع الواعدة من خلال الإرشاد والتطوير وربطها بفرص الاستثمار وخدمة سوق العمل.

وشهد الحفل إعلان نتائج المشاريع الفائزة في التحدي، حيث حقق عدد من المبادرات الطلابية إنجازا نوعيا في نتائج التحكيم، من بينها منصة «ذكي»، وتطبيق «إكسبرت»، ومشروع «كرفانا لاكجري»، وتطبيق «هللة بلس»، إضافة إلى مشروع «ركنة» وتطبيق «شتلاتي». ويأتي تنظيم هذا التحدي ضمن منظومة المبادرات التي تقدمها جامعة أم القرى لدعم الابتكار التقني، وتعزيز الشراكة بين البيئة الأكاديمية واحتياجات السوق، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والريادة في مجالات التقنية وريادة الأعمال، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.