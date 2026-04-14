لدن للاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تطوير عقاري بالرياض

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب تفاؤل الأسواق بإمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من مخاوف التضخم.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,791.65 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 4,815.40 دولار للأوقية.

وتشير تقارير إلى أن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات بهدف إنهاء الحرب، وذلك بعد انهيار جولة المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال محلل الأسواق الأول في RJO Futures بوب هابركرن إن اتجاه سوق الذهب سيعتمد على نتائج المحادثات ومدى التقدم الذي يتم إحرازه قبل نهاية الأسبوع، مضيفًا أنه في حال صدور أخبار إيجابية فإن المعادن النفيسة قد تواصل الارتفاع.

وأوضح أن ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط يدعمان أسعار الذهب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بداية الحرب دفعت المستثمرين إلى السيولة السريعة وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة.

وتراجع الدولار الأمريكي في حين انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، ما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع خلال مارس، مع استقرار تكاليف الخدمات، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب مع إيران لا يزال يغذي الضغوط التضخمية.

ورغم أن الذهب يُعد عادة ملاذًا للتحوط ضد التضخم، إلا أنه يصبح أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنه لا يدر عائدًا.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 25% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب.

وقال محللو بنك كومرتس بنك إن سعر الذهب من غير المرجح أن يتراجع بشكل كبير ما لم تبدأ الأسواق في تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو سيناريو لا توجد مؤشرات عليه حتى الآن.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3.3% لتسجل 78.09 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 2,072.13 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,558.80 دولارًا للأوقية.