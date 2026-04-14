إطلاق برنامج «المنورة» لتعزيز الابتكار الحضري وجودة الحياة في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة فعاليات برنامج «المنورة» الذي تنظمه بالشراكة مع أمانة المدينة المنورة، ويهدف إلى تطوير منظومة ابتكار حضري تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التنموية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتطبيق، بما يعزز جودة الحياة لدى السكان والزوار. ويأتي إطلاق البرنامج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المدينة المنورة، بوصفها نموذجا للمدن التي تجمع الإرث الحضاري العريق والابتكار المستدام، من خلال بناء بيئة متكاملة تدعم تطوير الحلول المبتكرة، وتفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ورواد الأعمال. ويرتكز برنامج (المنورة) على مفهوم الابتكار التطبيقي، إذ يعمل على استقطاب الأفكار والمبادرات المبتكرة وتطوير نماذج أولية لها، تمهيدا لاختبارها وتطبيقها في الواقع الحضري، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين البيئة الحضرية في المدينة المنورة. ويركز البرنامج على تعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير الفضاءات العامة، وتفعيل المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة الحضرية والاقتصاد المعرفي، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات التقنية، والصحة، والثقافة الحضرية، والاستدامة البيئية.

