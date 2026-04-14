الهلال الأحمر يدرب +13 ألف مستفيد خلال الربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 448 دورة تدريبية خلال الربع الأول من 2026م، استفاد منها 13,581 متدربا ومتدربة، ضمن برامج الهيئة الهادفة إلى رفع الوعي بالإسعافات الأولية وتعزيز جاهزية المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية شهدت إقبالا متزايدا من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المتدربين من الرجال 10,003 متدربين، فيما بلغ عدد المتدربات 3,578 متدربة، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية اكتساب مهارات الإسعافات الأولية والتدخل السريع في اللحظات الحرجة.

وبينت أن هذه الدورات تنوعت بين البرامج الأساسية والمتقدمة، إضافة إلى المبادرات التوعوية التي تستهدف الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، بهدف تمكين أفراد المجتمع من أداء دور فعال في إنقاذ الأرواح قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأكدت الهيئة أهمية الالتحاق ببرنامج «الثمان الأولى»، الذي يعد أحد المبادرات الوطنية النوعية لرفع جاهزية المجتمع خلال الدقائق الـ8 الذهبية الأولى من وقوع الحالة الطارئة، لما لها من دور حاسم في زيادة فرص النجاة وتقليل المضاعفات.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من برامجها التدريبية إلى التسجيل عبر منصة «متأهب» الالكترونية، التي تتيح حجز الدورات بكل يسر وسهولة.