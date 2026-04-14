تكنولوجيا: شركات اندرويد قد تتبنى لون iPhone 18 Pro المرتقب في هواتفها الرائدة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ليست محاولات تقليد أبل بالأمر الجديد بين شركات الهواتف الذكية، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر مع الجيل القادم من الأجهزة. إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن عدة شركات اندرويد تختبر حاليًا لونًا جديدًا يُشاع أن أبل ستقدمه مع سلسلة iPhone 18 Pro المرتقبة.

ووفقًا للتسريبات، قد يصل كل من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بخيار لون أحمر داكن جديد. كما أوضح المسرب Digital Chat Station أن هواتف اندرويد الرائدة من الجيل القادم بدأت بالفعل اختبار درجة لونية مشابهة استعدادًا لإطلاقها لاحقًا.

ومن المرجح أيضًا أن تعتمد بعض الهواتف المتوسطة والاقتصادية هذا اللون، في محاولة للاستفادة من شعبية هواتف آيفون وجاذبية ألوانها الجديدة.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت أبل العام الماضي لونًا برتقاليًا مميزًا مع سلسلة iPhone 17 Pro، قبل أن تتبنى عدة شركات اندرويد درجات لونية قريبة منه.

ويُعد هاتف Oppo Find N6 من الأمثلة الحديثة على هذا التوجه، كما تأكد رسميًا أن هاتف Find X9 Ultra القادم سيتوفر بخيار اللون البرتقالي أيضًا.

ومن المتوقع أن يكون اللون الأحمر الداكن هو اللون الرئيسي لسلسلة iPhone 18 Pro، والتي يُرجح الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل.

