لبنان: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 2089 شهيدا و6762 جريحا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، بأن الحصيلة الإجمالية لعدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ 2 آذار حتى 13 نيسان ارتفعت إلى 2089 شهيدا و6762 جريحا.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، وإلحاق دمار واسع بالمباني والبنى التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية، وبلدات كفر رمان، والقنطرة، وتبنين، وجويا، وبنت جبيل، وشوكين، وكفر صير، والشعيتية، والقليلة، ومجدل زون، ودير قانون النهر، وشقرا، وزبقين، والمنصوري جنوب لبنان، إضافة إلى بلدتي مشغرة وسحمر في البقاع شرق البلاد.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير لمنازل في بلدة شمع، في وقت تشهد فيه الأجواء اللبنانية تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والطائرات المسيّرة، وصولاً إلى العاصمة بيروت.

وفي سياق متصل، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض العاملين في المجالين الإنساني والطبي للأذى في لبنان، بما في ذلك مقتل وإصابة مستجيبين أوليين أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية.

وأوضحت اللجنة أن من بين الضحايا المتطوع في الصليب الأحمر اللبناني حسن بدوي، الذي قُتل أثناء قيامه بمهمة إنسانية في قضاء بنت جبيل، إلى جانب تضرر مركز تابع للصليب الأحمر اللبناني في قضاء صور جراء الغارات.

وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءها العاجل إلى جميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي، إلى جانب المرافق الطبية وسيارات الإسعاف، وتسهيل وصول فرق الطوارئ إلى الجرحى بشكل آمن ودون عوائق، بما يمكّنها من مواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

المصدر : وكالات