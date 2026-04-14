من تركيا.. محمد رمضان يرفع سقف الترقّب ويكشف مفاجأة

دبي - فريق التحرير: ​يستعد الفنان المصرّي، محمد رمضان، لطرح مفاجأة فنية جديدة لجمهوره، حيث روّج عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “BSBS”.

​الأغنية تأتي في إطار تعاون مميز يجمعه بالمطرب التركي الشهير lvbelc5، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

في هذا السيّاق، ​ ​نشر “رمضان”، مجموعة من الصور الحصريّة من كواليس تصوير الفيديو كليب في تركيا، ظهر فيها بإطلالات عصرية لافتة، من بينها صور بجانب سيارة رياضية فارهة، معلقاً: ​”أجواء تركيا.. ترقبوا أغنية BSBS مع أخي lvbelc5”.

​إلى جانب ترويجه لتعاونه التركي، واصل محمد رمضان، تفاعله مع الجمهور بلمسته الخاصة، حيث أشار في منشور آخر إلى استعداده لطرح أغنية رومانسية بعنوان “جميلة”. وقد وضع رمضان الجمهور في حالة ترقب حينما مازحهم قائلاً إن موعد طرح الأغنية يعتمد على تفاعلهم؛ فإذا كانت الأجواء “جميلة” سيطرحها يوم الثامن عشر من ابريل الجاري وإذا كانت غير ذلك فسيؤجلها ليوم العشرين من الشهر الجاري، وسط حماسة كبيرة من جمهوره.