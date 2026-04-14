نتائج تحاليل المخدرات صدرت: حفصة نور تعترض وسينام اونسال توضح…اليكم النتائج

دبي - فريق التحرير: أصدرت الممثلة التركية حفصة نور بياناً توضيحياً بعد صدور نتيجة فحص المخدرات الخاصة بها، والتي جاءت إيجابية، مؤكدة أنها فوجئت بالنتيجة وأنها لا تعكس واقعها.

وقالت حفصة نور في تصريحها: “طوال حياتي لم أستعمل أو أرى أيّاً من هذه المواد. أنا متفاجئة مثلكم من النتيجة، وسأطالب السلطات المختصة بإعادة الفحص مجدداً لأنني متأكدة من وجود سوء فهم. أنا مصدومة جداً وحزينة جداً”.

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التحقق من النتائج، مؤكدة ثقتها بظهور الحقيقة في نهاية المطاف.

في حين يُذكر أن حبيبها السابق، الممثل كوبيلاي أكا، كان قد ثبت سابقاً تعاطيه للمخدرات.

وفي سياق متصل، جاءت نتيجة فحص تعاطي المخدرات الخاص بنجمة مسلسل “المدينة البعيدة” الممثلة سينام أونسال سلبية.

وكانت أونسال قد خرجت قبل ايام عن صمتها بعد تداول أخبار حول استدعائها من قبل النيابة بتهمة تعاطي مواد محظورة، مؤكدة أنها لم تكن على علم بالقرار إلا عبر وسائل الإعلام.

وقالت في بيانها: “أنا حالياً في مدينة ماردين من أجل تصوير عملي الجديد، وقد علمت بالأخبار للتو. أشعر بحزن شديد لارتباط اسمي بهذه القضية، لكنني أؤمن أن الحقيقة ستظهر في النهاية.”

وأضافت أنها تحترم الإجراءات القانونية وستتوجه إلى إسطنبول في أقرب وقت ممكن للتعاون مع الجهات المختصة وتوضيح موقفها بشكل كامل.

كما صدرت نتائج فحوصات الفنانة بشرى بكين حيث جاءت النتيجة سلبية.

أما نتائج الممثل بوراك دينيز فلم تتضح حتى الآن، اما مصطفى جيجيلي فجاءت نتيجته ايجابية، فيما صدرت نتائج إبراهيم تشيليكول إيجابية.