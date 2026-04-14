كل ما تريد معرفته عن فيلم “الكراش”.. موعد عرضه وأبرز تفاصيله

دبي - فريق التحرير: بدأت ملامح موسم صيف ٢٠٢٦، السينمائي في الوضوح، حيث أعطى ابطال فيلم “الكراش”شارة الانطلاق للترويج للعمل المنتظر، كاشفين عن موعد وصوله إلى دور العرض في مصر والوطن العربي.

في هذا السيّاق، ​خطفت الممثلة المصرية، شيرين رضا، الأنظار عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بنشر البوستر الدعائي للفيلم والذي سيطرت عليه الألوان المبهجة والأجواء الحيوية. علقت شيرين على المنشور، قائلة: “استعدوا لـ كوميديا رومانسية بطعم الصيف.. يوم الحادي عشر من يونيو في جميع سينمات مصر والوطن العربي”.

​من جانبه، شارك الممثل أحمد داود، جمهوره ببوستر العمل، ملمحاً إلى قصة الفيلم بعبارة مشوقة كتب فيها: “في الصيف أشياء تقال لا تُنسى، “الكراش” فيلم صيف ٢٠٢٦”.

يجمع فيلم “الكراش” نخبة من الممثلين من بينهم: ​أحمد داود و شيرين رضا، ​باسم سمرة و بيومي فؤاد، ​ميرنا جميل، حسن أبو الروس و مريم الجندي. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم،ط ومن إنتاج شركة “نيو سنشري.

ينتمي الفيلم إلى فئة الكوميديا الرومانسية، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحوّل إلى سلسلة من المواقف الطريفة. ويركّز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتَين، متسائلًا عمّا إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.