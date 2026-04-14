إبحار “أسطول الصمود العالمي” من برشلونة باتجاه غزة لكسر الحصار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أبحرت سفن “أسطول الصمود العالمي” صباح الأحد من ميناء في إسبانيا، متجهة نحو قطاع غزة ، في إطار تحرك دولي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية للقطاع.

وانطلقت الرحلة وسط حضور جماهيري واسع ومراسم تضامنية، شارك خلالها ناشطون من عشرات الدول، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات داعمة، في أجواء غلب عليها الطابع الإنساني والتضامني.

ويضم الأسطول عشرات القوارب التي تقل ناشطين من نحو 70 دولة، من بينهم متطوعون وعاملون في المجال الإنساني، على أن يصل عدد المشاركين إلى قرابة 2000 شخص مدرّبين على العمل السلمي واللاعنف.

المصدر : عرب 48

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

