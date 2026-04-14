بالفيديو- باريش أردوتش يفاجئ الجميع: من شاشة التمثيل إلى ذهب الفنون القتالية في ميلانو

دبي - فريق التحرير: حقق الممثل التركي باريش أردوتش إنجازاً رياضياً لافتاً خلال مشاركته في بطولة Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship التي أُقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث خطف الأنظار بأدائه المميز في إحدى أبرز المنافسات العالمية للجوجيتسو وهي رياضة قتالية ودفاع عن النفس تركّز على السيطرة على الخصم باستخدام التقنيات بدل القوة. (http://www.instagram.com/p/DXFOikyCOhH/)

وتمكّن أردوتش من حصد الميدالية الذهبية في فئة وزن ٨٥ كيلوغرام (الوزن شبه الثقيل)، بعد سلسلة مواجهات قوية خاضها أمام منافسين دوليين من مستويات عالية، ليؤكد حضوره القوي ليس فقط في التمثيل بل أيضاً في الرياضة القتالية.

وأشادت تقارير البطولة بأداء النجم التركي، معتبرة أنه قدّم مستوى لافتاً جعله أحد أبرز مفاجآت المنافسات، خاصة مع نجاحه في حسم النزالات بمهارة وثقة عالية.

وعقب تتويجه، علّق باريش أردوتش قائلاً: “wouldn’t have been possible without you” في إشارة إلى امتنانه لكل من دعمه وسانده في هذا الإنجاز.

ويأتي هذا التتويج ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة أردوتش المتنوعة، التي تجمع بين الفن والرياضة والنجاح على أكثر من صعيد.