تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-04-2026

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 2,350$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من استقرار هذا المسار.