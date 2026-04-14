شاهد بالفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تشعل خلافها مع زميلتها إيمان الشريف في حفل غنائي: (الخائنة صاحبتنا بتأكل في صحانتنا جار الزمن ولدغتنا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة الشابة إيلاف عبد العزيز, بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت إيلاف, في الحفل وهي تتغنى بأغنية البنات الشهيرة “حنانة”, وتردد مقطع أجمع المتابعون على أنه رسالة من إيلاف, لزميلتها إيمان الشريف.
ورددت المطربة الشابة: (الخائنة صاحبتنا بتأكل في صحانتنا جار الزمن ولدغتنا), الجدير بالذكر أن المطربتين دخلتا في خلافات بعد تسريب تسجيلات صوتية بين إيمان الشريف, واليوتيوبر, البرنس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
